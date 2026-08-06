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Von IT bis Doku-Film

Hackeln statt faulenzen: So läuft‘s bei Ferialjobs

Steiermark
06.08.2026 05:00
Thiemo Greger, Anja Prem (Mitte) und Jana Rothschedl berichten von ihren Ferialjobs im heißen ...
Thiemo Greger, Anja Prem (Mitte) und Jana Rothschedl berichten von ihren Ferialjobs im heißen Sommer 2026(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs, Anja Prem, Jana Rothschedl)
Porträt von Nora Hierhold
Von Nora Hierhold

Vom Filmdreh in Spanien bis zum IT-Helpdesk im größten steirischen Spital – wir haben steirische Ferialpraktikanten gefragt, wie ihre ersten Eindrücke in die Arbeitswelt verlaufen sind. Fazit: Sie würden es wieder tun.

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Tausende junge Steirerinnen und Steirer liegen in den Sommermonaten nicht auf der faulen Haut – es wird fleißig gearbeitet. Die „Krone“ hat Jugendliche zu ihren Ferialjobs befragt.

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