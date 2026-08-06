Der Platzhirsch im schönen Brandnertal

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal waren die beiden im Aktivresort Valavier in Brand zu Gast.
Das hier soll kein Werbetext sein, in dem mit generischen Floskeln und Worthülsen suggeriert wird, dass es hier um ein Hotel mit Geschichte, Herzblut und Verbundenheit zur Natur geht. Sollte er an manchen Stellen so klingen, tut uns das leid.
Durch ein Projekt im Brandnertal kamen wir vor einigen Zeit mit dem Aktivresort Valavier in Berührung, zuvor hatten wir offen gestanden überhaupt keine Meinung zu diesem Hotel. Gekannt haben wir es nur aufgrund seiner Größe und der Toplage inmitten von Brand. Was uns dann im Zuge eines zweitägigen Besuchs widerfuhr, haute uns regelrecht aus den Socken.
Das heutige 4*-Hotel war vor Jahren noch ein kleines Gasthaus. Davon zeugt nach wie vor die alte Gaststube mit ihren wunderschönen Montafoner Tischen. Der neue Anbau wurde toll in das bestehende Ensemble integriert, und die Terrasse mit ihrer Aussicht ist ein Unikat, genauso wie der eigene Tierpark.
Essen: 4,5/5
Service: 4,5/5
Ambiente: 4,5/5
Gesamteindruck: 4,5/5
Website:Aktivresort Valavier, Brand
Einmalig ist aber auch die Gastfreundschaft von Fabian und Santina. Für uns wesentlich: Die Kulinarik ist auf höchstem Niveau angesiedelt. Deftige Klassiker der gutbürgerlichen Küche treffen auf nuancierte, moderne Interpretationen und eigene Kreationen. Die Präsentation ist gehoben, der Preis zu unserem Erstaunen nicht. Wir kommen natürlich wieder!
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