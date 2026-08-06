Der Platzhirsch im schönen Brandnertal

Durch ein Projekt im Brandnertal kamen wir vor einigen Zeit mit dem Aktivresort Valavier in Berührung, zuvor hatten wir offen gestanden überhaupt keine Meinung zu diesem Hotel. Gekannt haben wir es nur aufgrund seiner Größe und der Toplage inmitten von Brand. Was uns dann im Zuge eines zweitägigen Besuchs widerfuhr, haute uns regelrecht aus den Socken.