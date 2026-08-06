„Captain Colin“ liegt nach Rang drei auf der Lauer

Sprung im Gesamtklassement

Mit diesem Ergebnis verbesserte sich der Kapitän vom 13. auf den fünften Gesamtrang. Sein Rückstand auf den neuen Führenden Cole Owen beträgt nun 3:49 Minuten. „Unser Ziel war, dass Colin heute Zeit auf die Spitze gut macht. Dieser Plan ist aufgegangen. Außerdem hat er gezeigt, dass am Berg hier kein Kraut gegen ihn gewachsen ist. Das stimmt für die kommenden Tage sehr optimistisch, zumal sein Rückstand nicht allzu groß ist“, freute sich Sportdirektor Paul Renger. Tobias Nolde verlor als Tages-22. fast acht Minuten und rutschte auf Rang zehn ab. Emanuel Zangerle verteidigte als Zwölfter das Grüne Trikot des Punktbesten und ist nun Gesamt-Achter.