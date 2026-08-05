Neue Pfandstationen helfen Umwelt und Menschen

In der Gemeinde Hard gibt es seit Neuestem fünf neue Stationen, an denen man Pfandflaschen und -dosen einfach abgeben kann. Das Projekt soll verhindern, dass die Wertstoffe im Restmüll landen – und erleichtert gleichzeitig Pfandsammlern die Arbeit. Die Behälter sind an belebten öffentlichen Plätzen zu finden.
Wer am Seeufer in Hard oder auf einem Spielplatz unterwegs ist, muss leere Dosen und Pfandflaschen nicht mehr mit sich herumtragen. In der Gemeinde wurden fünf neue Pfandstationen aufgestellt. Diese ermöglichen eine unkomplizierte und praktische Entsorgung der leeren Gebinde. Die neuen Sammelbehälter befinden sich an strak frequentierten öffentlichen Orten. Dazu gehören die Bushaltestelle bei der Kirche, der Stedepark, das Harder Seeufer sowie der Spielplatz Kiese.
Sozialer Nutzen und Müllvermeidung
Die Entsorgung ist im Endeffekt eine Spende. Wer seine Flasche oder Dose in eine der Stationen wirft, überlässt das Pfand bewusst anderen. Davon profitieren vor allem Pfandsammlerinnen und Pfandsammler, die sich durch das Sammeln ein kleines Einkommen sichern. Diese müssen nicht mehr mühsam die Mülleimer durchwühlen, sondern können die Gebinde direkt und einfach aus den Stationen entnehmen. Initiiert wurde das Pilotprojekt vom Vorarlberger Gemeindeverband.
Bürgermeister sieht klaren Vorteil
Martin Staudinger, Bürgermeister von Hard, spricht von einer klassischen „Win-win-Situation“: „In diesem Fall profitieren einerseits diejenigen davon, die nicht ihre leeren Dosen oder Flaschen mit sich herumtragen müssen. Und andererseits profitieren auch diejenigen, die sich mit dem Sammeln von Flaschenpfand ihr Einkommen aufbessern.“
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