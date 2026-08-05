Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pilotprojekt

Neue Pfandstationen helfen Umwelt und Menschen

Vorarlberg
05.08.2026 09:45
Hards Bürgermeister Martin Staudinger bei einer der neuen Pfandstationen.
Hards Bürgermeister Martin Staudinger bei einer der neuen Pfandstationen.(Bild: Gemeinde Hard)

In der Gemeinde Hard gibt es seit Neuestem fünf neue Stationen, an denen man Pfandflaschen und -dosen einfach abgeben kann. Das Projekt soll verhindern, dass die Wertstoffe im Restmüll landen – und erleichtert gleichzeitig Pfandsammlern die Arbeit. Die Behälter sind an belebten öffentlichen Plätzen zu finden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer am Seeufer in Hard oder auf einem Spielplatz unterwegs ist, muss leere Dosen und Pfandflaschen nicht mehr mit sich herumtragen. In der Gemeinde wurden fünf neue Pfandstationen aufgestellt. Diese ermöglichen eine unkomplizierte und praktische Entsorgung der leeren Gebinde. Die neuen Sammelbehälter befinden sich an strak frequentierten öffentlichen Orten. Dazu gehören die Bushaltestelle bei der Kirche, der Stedepark, das Harder Seeufer sowie der Spielplatz Kiese. 

Sozialer Nutzen und Müllvermeidung
Die Entsorgung ist im Endeffekt eine Spende. Wer seine Flasche oder Dose in eine der Stationen wirft, überlässt das Pfand bewusst anderen. Davon profitieren vor allem Pfandsammlerinnen und Pfandsammler, die sich durch das Sammeln ein kleines Einkommen sichern. Diese müssen nicht mehr mühsam die Mülleimer durchwühlen, sondern können die Gebinde direkt und einfach aus den Stationen entnehmen. Initiiert wurde das Pilotprojekt vom Vorarlberger Gemeindeverband. 

Bürgermeister sieht klaren Vorteil
Martin Staudinger, Bürgermeister von Hard, spricht von einer klassischen „Win-win-Situation“: „In diesem Fall profitieren einerseits diejenigen davon, die nicht ihre leeren Dosen oder Flaschen mit sich herumtragen müssen. Und andererseits profitieren auch diejenigen, die sich mit dem Sammeln von Flaschenpfand ihr Einkommen aufbessern.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.08.2026 09:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 28°
Symbol heiter
Bludenz
19° / 31°
Symbol heiter
Dornbirn
20° / 31°
Symbol heiter
Feldkirch
19° / 31°
Symbol heiter

krone.tv

Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
157.191 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
146.853 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
109.336 mal gelesen
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2923 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1505 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Vorarlberg
Pilotprojekt
Neue Pfandstationen helfen Umwelt und Menschen
„Team Vorarlberg“ top
Tobi Nolde fliegt auf Guadeloupe ins Gelbe Trikot
Bilyk und Herburger
Das Schaulaufen der Stars beim Sommercup in Hard
Muss ins Gefängnis
Russe importierte kiloweise Cannabis aus den USA
Sport Tv Logo
Talente überzeugen
Stuttgarts Sportboss schwärmt von Ländle-Duo
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf