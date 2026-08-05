Neue Pfandstationen helfen Umwelt und Menschen

Sozialer Nutzen und Müllvermeidung

Die Entsorgung ist im Endeffekt eine Spende. Wer seine Flasche oder Dose in eine der Stationen wirft, überlässt das Pfand bewusst anderen. Davon profitieren vor allem Pfandsammlerinnen und Pfandsammler, die sich durch das Sammeln ein kleines Einkommen sichern. Diese müssen nicht mehr mühsam die Mülleimer durchwühlen, sondern können die Gebinde direkt und einfach aus den Stationen entnehmen. Initiiert wurde das Pilotprojekt vom Vorarlberger Gemeindeverband.