Doch noch überraschende Wende um Kult-Wirtshaus?

Eigentlich schien die Zukunft des Lindbauers längst besiegelt. Doch jetzt sorgt eine überraschende Wende hinter den Kulissen für neue Spekulationen. Warum aus den Plänen bisher nichts wurde, wer zuletzt auf die Bremse gestiegen sein soll und weshalb plötzlich wieder Hoffnung für das Linzer Traditionswirtshaus besteht.