„Das Skifahren am Gletscher wird bald aufhören!“

Die europäischen Gletscher leiden am Klimawandel, auch die etwas höher als in Österreich gelegenen in der Schweiz. Was zur großen Herausforderung für den Ski-Weltcup-Tross wird, der sich für die kommenden Jahre einen Alternativplan wird überlegen müssen – eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl.