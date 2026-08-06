„Das Skifahren am Gletscher wird bald aufhören!“

Die europäischen Gletscher leiden am Klimawandel, auch die etwas höher als in Österreich gelegenen in der Schweiz. Was zur großen Herausforderung für den Ski-Weltcup-Tross wird, der sich für die kommenden Jahre einen Alternativplan wird überlegen müssen – eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl.
Temperaturen über 40 Grad, ans Skifahren denken hierzulande aktuell nur die allerwenigsten – einzig die, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Oder künftig wollen. Und mit den immer heißer werdenden Sommern in Mitteleuropa kämpfen. „Es ist absehbar, dass das Gletscherskifahren bald aufhören wird – das Gletscherschmelzen ist auf Dauer leider nicht aufzuhalten“, weiß Herren-Chefcoach Marko Pfeifer.
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