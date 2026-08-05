Moschee in Dornbirn? Stadt setzt auf Dialog

Die Chance nutzen, sich näherzukommen

Fäßler geht es allerdings nicht nur um das Klären baulicher Fragen. Er möchte das Projekt bewusst zum Anlass nehmen, um den Austausch zwischen den Religionsgemeinschaften zu stärken. Angedacht sind Informations- und Begegnungsformate, etwa Tage der offenen Gotteshäuser oder Veranstaltungen zum gegenseitigen Kennenlernen. Für den Bürgermeister ist klar: „Eine Moschee mit Kulturzentrum kann es nur im Konsens mit der Bevölkerung geben.“ Akzeptanz entstehe dann, wenn die Bedürfnisse der Religionsgemeinschaft mit jenen der Stadt, der Nachbarschaft und des Stadtbildes in Einklang gebracht werden. Wann das Projekt umgesetzt werden könnte, ist derzeit noch offen. Jetzt liegt es erst einmal an ATIB, die nächsten Planungsschritte zu setzen.