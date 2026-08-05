Wieder ein Sommer der vielen Baustellen im Ländle

Minimale Störungen als Ziel

Die Straßenbauoffensive wird sich in den kommenden Wochen fortsetzen, weitere Projekte stehen bereits in der Pipeline: An der L197 zwischen Klösterle und Stuben sind Steinschlagschutzmaßnahmen fix geplant, in Nenzing wird die L190 auf 2,5 Kilometern saniert und auch in Schnepfau (L200) wird die Fahrbahn erneuert. Die erwähnten Asphaltierungsarbeiten erfolgen bewusst in den Nachtstunden, um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten. „Wir wissen, dass Baustellen für die Verkehrsteilnehmer zeitweise Einschränkungen mit sich bringen. Deshalb setzen wir auf eine möglichst effiziente Bauabwicklung und stimmen die Maßnahmen so ab, dass die Belastungen so gering wie möglich bleiben“, verspricht Martin Zitt, Vorstand der Abteilung Straßenbau des Landes.