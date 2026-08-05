Wieder ein Sommer der vielen Baustellen im Ländle

Die Sommermonate werden in Vorarlberg für zahlreiche Straßenbauprojekte genutzt. Angesichts der Vielzahl an Projekten wird mancherorts auch die Geduld der Autofahrer strapaziert.
Same procedure as every year: Im Sommer wird traditionell auf Vorarlbergs Straßen fleißig gewerkelt. „Wir nutzen die Sommermonate konsequent und investieren gezielt in Verkehrssicherheit, Qualität und Leistungsfähigkeit unseres Straßennetzes. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Menschen sicher und zuverlässig unterwegs sein können“, sagt Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ). Er betont zudem, dass die Investitionen die heimische Wirtschaft ankurbeln, da vorzugsweise regionale Baufirmen beauftragt werden.
Fokus auf Bregenzerwald
Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt im Bregenzerwald: Zwischen Schnepfau und Au wird derzeit eine sichere Radwegverbindung samt Neubau der Anisbodenbrücke geschaffen. Die wichtige Generalsanierung des Schnepfauer Tunnels inklusive der Installation moderner Sicherheitstechnik steht kurz vor dem Abschluss. Zudem werden in Schröcken Felssicherungen errichtet und bei Warth die Krumbachbrücke instandgesetzt. Und vor dem Holzbodentunnel, der ebenfalls auf Warther Gemeindegebiet liegt, entsteht eine neue Betriebsstation.
Sanierungen im ganzen Land
Doch auch in anderen Regionen laufen Baumaßnahmen: In Lustenau wird die Fahrbahn der L203 auf einer Strecke von 1,6 Kilometern komplett erneuert, in Dornbirn die L204 saniert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Straßensicherung und den Brücken im Land: In Sonntag wird die Kehrenbrücke saniert, in Blons ein Steinschlagschutz gebaut und bei Ludesch die Lutzbrücke komplett neu errichtet. Dem nicht genug, werden aktuell an mehreren Grenzstellen die baulichen Voraussetzungen für eine digitale Zollabwicklung geschaffen.
Minimale Störungen als Ziel
Die Straßenbauoffensive wird sich in den kommenden Wochen fortsetzen, weitere Projekte stehen bereits in der Pipeline: An der L197 zwischen Klösterle und Stuben sind Steinschlagschutzmaßnahmen fix geplant, in Nenzing wird die L190 auf 2,5 Kilometern saniert und auch in Schnepfau (L200) wird die Fahrbahn erneuert. Die erwähnten Asphaltierungsarbeiten erfolgen bewusst in den Nachtstunden, um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten. „Wir wissen, dass Baustellen für die Verkehrsteilnehmer zeitweise Einschränkungen mit sich bringen. Deshalb setzen wir auf eine möglichst effiziente Bauabwicklung und stimmen die Maßnahmen so ab, dass die Belastungen so gering wie möglich bleiben“, verspricht Martin Zitt, Vorstand der Abteilung Straßenbau des Landes.
Wir wissen, dass Baustellen für die Verkehrsteilnehmer Einschränkungen mit sich bringen. Deshalb setzen wir auf eine möglichst effiziente Bauabwicklung.
Martin Zitt, Vorstand der Abteilung Straßenbau des Landes
Was die Autofahrer ebenfalls im Blick haben sollten: Die Arbeiter auf den Baustellen leisten angesichts der derzeitigen Hitze fast schon Unmenschliches – da darf man aus dem klimatisierten Wageninneren durchaus ein wenig Geduld zeigen.
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