Warum zahlt Versicherung nach Stiegensturz nicht?

Ob nach Unwetterschäden oder bei Unfällen: Nicht immer zahlt die Versicherung, die man eigentlich dafür abgeschlossen hatte. Denn Wasser ist nicht gleich Wasser und auch ein Sturz muss kein Unfall sein. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in unserer „Check dein Recht“-Serie.
Dürre, Fluten, Unwetter – die Versicherungswirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Doch was bedeutet das für den einzelnen Versicherungsnehmer? Immer öfter kommt es im Schadensfall zu Schwierigkeiten, für die es dann Juristen braucht, um eine Ablehnung auch erfolgreich bekämpfen zu können.
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