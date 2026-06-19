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Lange Verhandlungen

Regierung einigt sich auf neues Glücksspielgesetz

Wirtschaft
19.06.2026 19:57
Es kommt ein neues Glücksspielgesetz.
Es kommt ein neues Glücksspielgesetz.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die Würfel sind gefallen: ÖVP, SPÖ und Neos haben sich nach langen Verhandlungen auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt, erfuhr die „Krone“ aus informierten Kreisen. 

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Ab Oktober 2027 ist demnach ein Aus des Monopols und ein Lizenzsystem mit mehreren Online-Anbietern geplant.

Doch eine „Abkühlphase“ kommt: Wer eine Konzession will, darf 18 Monate davor nicht illegal angeboten haben, ab 2030 steigt der Zeitraum auf 24 Monate. Bewerber müssen Abgaben nachzahlen und Urteilen nach Spielerklagen folgen.

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Bei den Spiel-Limits kam ein Kompromiss zustande: Das Einsatzlimit sinkt auf fünf Euro pro Spiel, der mögliche Gewinn darf wie bisher 10.000 Euro nicht übersteigen.

Diese Regeln für die Automaten gelten nun aber erstmals auch im Online-Glücksspiel. Bei der Anzahl der Casino-Standorte trafen sich die Parteien, 13 sollen im Gesetz stehen. Bisher waren 15 vorgesehen.

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