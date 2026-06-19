Regierung einigt sich auf neues Glücksspielgesetz

Die Würfel sind gefallen: ÖVP, SPÖ und Neos haben sich nach langen Verhandlungen auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt, erfuhr die „Krone“ aus informierten Kreisen.
Ab Oktober 2027 ist demnach ein Aus des Monopols und ein Lizenzsystem mit mehreren Online-Anbietern geplant.
Doch eine „Abkühlphase“ kommt: Wer eine Konzession will, darf 18 Monate davor nicht illegal angeboten haben, ab 2030 steigt der Zeitraum auf 24 Monate. Bewerber müssen Abgaben nachzahlen und Urteilen nach Spielerklagen folgen.
Bei den Spiel-Limits kam ein Kompromiss zustande: Das Einsatzlimit sinkt auf fünf Euro pro Spiel, der mögliche Gewinn darf wie bisher 10.000 Euro nicht übersteigen.
Diese Regeln für die Automaten gelten nun aber erstmals auch im Online-Glücksspiel. Bei der Anzahl der Casino-Standorte trafen sich die Parteien, 13 sollen im Gesetz stehen. Bisher waren 15 vorgesehen.
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