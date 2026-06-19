Wie SpaceX an der Börse die Bodenhaftung verliert

Es war ein Raketenstart für Musks SpaceX. In den ersten beiden Tagen stieg der Kurs seines Raketenunternehmens um satte 45 Prozent, die Bewertung liegt bei mehr als 2 Billionen Euro. Sogar den Online-Riesen Amazon überholte der Börsenneuling zeitweise und er katapultierte sich auf Anhieb unter die zehn wertvollsten Konzern der Welt.