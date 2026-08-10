Sinnlos arbeitslos

Doch 40 Prozent aller Arbeitslosen haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Unter Österreichern liegt die Arbeitslosenquote hingegen bei gut 5 Prozent. Diese Betrachtung ist wichtig, weil sie die Folgen einer völlig falschen Asyl- und Integrationspolitik verdeutlicht. Unverständlich bleibt, warum nicht genau erfasst wird, welche Kosten Drittstaatenangehörige in unserem Gesundheitssystem verursachen, welche Operationen durchgeführt werden und welche Pflege- sowie Pensionskosten entstehen.