Mieten in Deutschland explodieren (fast) überall

In den sieben Metropolen zogen die Mieten mit 1,5 Prozent deutlich schwächer an als im bundesweiten Schnitt. Während es das höchste Wachstum in Düsseldorf gab (3,6 Prozent), legten die Mieten in Berlin kaum zu (0,6 Prozent). Von einer Trendumkehr in der Hauptstadt zu sprechen, wäre jedoch zu viel, da das Preisniveau aufgrund der Entwicklung der jüngsten Vergangenheit enorm hoch ist.