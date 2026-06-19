In zwei Punkten von 12
Missbrauchs-Prozess: Stronach schuldig gesprochen
Im Prozess wegen mehrerer sexueller Übergriffe in Kanada ist der österreichisch-kanadische Magna-Gründer Frank Stronach in zwei Punkten schuldig gesprochen worden. Von den ursprünglich zwölf Anklagepunkten waren im Laufe des Prozesses noch fünf übrig geblieben, in zwei wurde Stronach nun verurteilt.
Der 93-jährige Stronach hatte die Vorwürfe allesamt bestritten und sich nicht schuldig bekannt. Der Ontario Superior Court entsprach dem in zwei Anklagepunkten jedoch nicht.
Stronach wurde in Bezug auf zwei Frauen je einmal wegen sexueller Nötigung sowie sexueller Belästigung schuldig gesprochen. In den übrigen drei Anklagepunkten wurde er für nicht schuldig erklärt.
Insgesamt stand der Magna-Gründer am Ende nur noch fünf Anklagepunkten von drei Frauen gegenüber, nachdem die Staatsanwaltschaft fünf Punkte zurückgezogen und Richterin Anne Molloy in zwei Punkten einen Freispruch signalisiert hatte. Ursprünglich waren es zwölf Anklagepunkte gewesen. Die Vorwürfe gegen Stronach reichen fast 50 Jahre zurück und erstrecken sich in diesem Prozess über den Zeitraum von 1977 bis 1990.
Weiterer Prozess im kommenden Jahr
Bei dem Verfahren in Toronto handelt es sich um den ersten von zwei Prozessen, denen sich der 93-Jährige stellen muss. Laut mehrerer kanadischer Medien hatten dreizehn Frauen Vorwürfe gegen Stronach erhoben, beim Prozess in Toronto ging es um die Vorwürfe von sieben von ihnen. Die übrigen Vorwürfe sollen nicht, wie ursprünglich geplant, heuer im Herbst in Newmarket (Ontario) behandelt werden. Der Jury-Prozess wurde auf Mai 2027 verschoben und soll vier Wochen dauern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.