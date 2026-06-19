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In zwei Punkten von 12

Missbrauchs-Prozess: Stronach schuldig gesprochen

Ausland
19.06.2026 15:33
Frank Stronach war zu den Prozessterminen persönlich erschienen.
Frank Stronach war zu den Prozessterminen persönlich erschienen.(Bild: AP/Chris Young)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Prozess wegen mehrerer sexueller Übergriffe in Kanada ist der österreichisch-kanadische Magna-Gründer Frank Stronach in zwei Punkten schuldig gesprochen worden. Von den ursprünglich zwölf Anklagepunkten waren im Laufe des Prozesses noch fünf übrig geblieben, in zwei wurde Stronach nun verurteilt. 

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Der 93-jährige Stronach hatte die Vorwürfe allesamt bestritten und sich nicht schuldig bekannt. Der Ontario Superior Court entsprach dem in zwei Anklagepunkten jedoch nicht. 

Stronach wurde in Bezug auf zwei Frauen je einmal wegen sexueller Nötigung sowie sexueller Belästigung schuldig gesprochen. In den übrigen drei Anklagepunkten wurde er für nicht schuldig erklärt.

Insgesamt stand der Magna-Gründer am Ende nur noch fünf Anklagepunkten von drei Frauen gegenüber, nachdem die Staatsanwaltschaft fünf Punkte zurückgezogen und Richterin Anne Molloy in zwei Punkten einen Freispruch signalisiert hatte. Ursprünglich waren es zwölf Anklagepunkte gewesen. Die Vorwürfe gegen Stronach reichen fast 50 Jahre zurück und erstrecken sich in diesem Prozess über den Zeitraum von 1977 bis 1990.

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Weiterer Prozess im kommenden Jahr
Bei dem Verfahren in Toronto handelt es sich um den ersten von zwei Prozessen, denen sich der 93-Jährige stellen muss. Laut mehrerer kanadischer Medien hatten dreizehn Frauen Vorwürfe gegen Stronach erhoben, beim Prozess in Toronto ging es um die Vorwürfe von sieben von ihnen. Die übrigen Vorwürfe sollen nicht, wie ursprünglich geplant, heuer im Herbst in Newmarket (Ontario) behandelt werden. Der Jury-Prozess wurde auf Mai 2027 verschoben und soll vier Wochen dauern.

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