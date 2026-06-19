Missbrauchs-Prozess: Stronach schuldig gesprochen

Weiterer Prozess im kommenden Jahr

Bei dem Verfahren in Toronto handelt es sich um den ersten von zwei Prozessen, denen sich der 93-Jährige stellen muss. Laut mehrerer kanadischer Medien hatten dreizehn Frauen Vorwürfe gegen Stronach erhoben, beim Prozess in Toronto ging es um die Vorwürfe von sieben von ihnen. Die übrigen Vorwürfe sollen nicht, wie ursprünglich geplant, heuer im Herbst in Newmarket (Ontario) behandelt werden. Der Jury-Prozess wurde auf Mai 2027 verschoben und soll vier Wochen dauern.