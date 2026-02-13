Stronach-Prozess: Anwältin geht auf Klägerin los

„Weiß nicht, wie ich in seinem Bett gelandet bin“

Die Frau hatte in ihrer Aussage zu Prozessbeginn einen angeblichen sexuellen Übergriff von Stronach geschildert. Dieser bekennt sich nicht schuldig und weist alle Vorwürfe von sich. Die Frau sagte, sie habe dem Sex mit dem rund dreißig Jahre älteren Stronach nicht zugestimmt, nachdem sie ihn in seinem Restaurant in Toronto getroffen hatte. Sie wisse nicht, wie sie in jener Nacht Anfang der 1980er-Jahre in seinem Bett gelandet sei.