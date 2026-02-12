Missbrauchsprozess gegen Stronach gestartet

Zwölf Frauen haben geklagt

Am ersten Tag Im Anschluss machte eine der sieben Klägerinnen ihre Aussage. Sie sei 1981 von Stronach sexuell genötigt worden. Insgesamt werden laut CBC die Anschuldigungen von zwölf Frauen gegen Stronach in Kanada verhandelt, wobei diese in zwei Verfahren gesplittet wurden. Beim Prozess in Toronto werden die Vorwürfe von sieben Frauen behandelt, die übrigen Vorwürfe sollen später im Jahr in Newmarket (Ontario) verhandelt werden.