Österreichs Männer-Team verpasst WM-Viertelfinale

Österreichs Männer haben bei der Flag-Football-WM in Düsseldorf den Aufstieg ins Viertelfinale knapp verpasst!
Die AFBÖ-Auswahl verlor am Freitag das direkte Duell mit Japan 42:43 und spielt nur noch um die Plätze 9 bis 16. Am Vortag war man Kanada mit 6:26 unterlegen.
Frauen-Team unterlag Großbritannien
Das Frauen-Team unterlag im Match um den Gruppensieg Europameister Großbritannien 26:47 und trifft im Viertelfinale am Samstag (9.15 Uhr) auf Kanada.
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