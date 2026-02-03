Missbrauchsvorwürfe: Prozessstart gegen Stronach

Der österreichisch-kanadische Gründer des Autozulieferers Magna, Frank Stronach, steht am Dienstag in Toronto wegen ihm vorgeworfener sexueller Übergriffe vor Gericht. Es handelt sich um den ersten von zwei Prozessen, denen sich der 93-jährige Steirer im Laufe dieses Jahres stellen muss. Laut mehreren kanadischen Medien haben insgesamt dreizehn Frauen Vorwürfe gegen Stronach erhoben. Der Milliardär bestreitet die Anschuldigungen und erklärt sich für unschuldig.