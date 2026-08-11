Huch! Radiosender erklärte König Charles für tot

Mitarbeiter spielte „aus Neugier“ Todesmeldung ab

Doch wie konnte es passieren, dass ausgerechnet die wichtigste Person im britischen Empire versehentlich für tot erklärt wurde? Die Lösung ist ziemlich kurios. Denn während der Moderator seine Show aus der Ferne moderierte, arbeitete ein weiterer Mitarbeiter am Computer im Studio. Und dabei stieß dieser auf vorproduzierte Tondateien, die – im Falle des tatsächlichen Todes von König Charles – schnell eingespielt werden können.

Wie der Sender bekannt gab, habe der Mitarbeiter schlicht „aus Neugier“ die Dateien abgespielt – ohne zu ahnen, dass sie tatsächlich live ausgestrahlt werden. Als er seinen Fehler bemerkt habe, geriet er in Panik und verließ fluchtartig das Studio.