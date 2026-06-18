Mette-Marit: Befreundete Royals stehen ihr bei!

Schweden wünschen „Gute Erholung“

Auch das schwedische Königshaus drückt laut dem Magazin „Svensk Damtidning“ die Daumen für eine rasche Genesung von Mette-Marit und ein verbessertes Leben mit neuer Lunge: „Die Königsfamilie hat die erfreuliche Nachricht erhalten, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungentransplantation unterzogen hat und offenbar alles gut verlaufen ist, wir senden herzliche Grüße und wünschen eine gute Erholung.“