Mette-Marit: Befreundete Royals stehen ihr bei!

„Ich habe erfahren, dass die Operation gut verlaufen ist, und darüber freue ich mich sehr“, sagte die 54-jährige dänische Königin Mary nach der Lungentransplantation in Oslo bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit.
Und weiter: „Unsere herzlichsten Gedanken sind bei der Kronprinzessin und der gesamten Familie.“ Die beiden Königsfamilien pflegen ein enges Verhältnis. Im Vorjahr gab es Bilder von einem gemeinsamen Wanderausflug der befreundeten Paare.
Schweden wünschen „Gute Erholung“
Auch das schwedische Königshaus drückt laut dem Magazin „Svensk Damtidning“ die Daumen für eine rasche Genesung von Mette-Marit und ein verbessertes Leben mit neuer Lunge: „Die Königsfamilie hat die erfreuliche Nachricht erhalten, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungentransplantation unterzogen hat und offenbar alles gut verlaufen ist, wir senden herzliche Grüße und wünschen eine gute Erholung.“
Mehrere Wochen in der Osloer Klinik
Indes wurde bekannt, dass Mette-Marit mehrere Wochen in der Osloer Klinik verweilen wird, um die richtige Medikamentendosis zu etablieren und schon erste Reha-Maßnahmen durchzuführen.
Und vor allem, um etwaige Komplikationen schnell behandeln zu können. Eine Lungentransplantation ist ein mehrstufiger Prozess, und der Alltag kehrt erst viele Monate später wieder ein.
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