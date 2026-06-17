Jede Hilfe kam zu spät
Kleinkind leblos in geparktem Auto gefunden
Schrecklicher Fund in der deutschen Stadt Schorndorf: Ein lebloses Kleinkind wurde in einem parkenden Auto entdeckt. Für das kleine Kind kam leider jede Hilfe zu spät. Wie es zu dieser tragischen Situation kommen konnte, ist aktuell noch völlig unklar.
Am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr wurde ein lebloses Kleinkind in einem parkenden Auto vor einem Sportzentrum entdeckt. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert, diese versuchten noch, das kleine Kind zu reanimieren. Leider kam jede Hilfe zu spät, das Kind starb noch am Fundort, wie die Polizei mitteilte.
Die Hintergründe der Tragödie sind aktuell noch völlig unklar, die Ermittlungen laufen. Die Polizei sagte nichts zum Alter oder Geschlecht des Kindes. Es ist auch noch unklar, ob die Polizei von einem Verbrechen ausgeht oder ob Hitze im Auto eine Rolle gespielt haben könnte.
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