Kein Badeverbot trotz der Bewertung „mangelhaft“

Der Grund für die unterschiedlichen Bewertungen dürfte in der Lage der Messstelle liegen. Diese von der AGES betriebene Prüfstelle befindet sich neben einer Bootsanlegestelle – dort, wo sich regelmäßig Wasservögel aufhalten. Eine akute Gesundheitsgefahr sieht offenbar auch die zuständige Behörde nicht. Denn andernfalls müsste der Magistrat Maßnahmen setzen oder ein Badeverbot verhängen.