Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pleschingersee

Kein Badeverbot trotz der Bewertung „mangelhaft“

Oberösterreich
18.06.2026 13:00
Aktuelle Messungen zeigen keine Grenzwertüberschreitung.
Aktuelle Messungen zeigen keine Grenzwertüberschreitung.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Schlechte Bewertung seitens der EU sorgt für Verunsicherung am Pleschingersee in Oberösterreich. Doch die Linz AG – Betreiberin des Sees – gibt Entwarnung.  

0 Kommentare

„Mangelhaft“ – mit dieser Bewertung sorgt die Europäische Umweltagentur (EEA) derzeit für Verunsicherung unter den Badegästen am Pleschinger See. Die Linz AG verweist jedoch auf aktuelle Messungen, die ein deutlich anderes Bild zeichnen. Denn die EU-Bewertung basiert auf Daten aus dem Jahr 2025.

Die Wasserqualität werde laufend überprüft, betont die Linz AG. Während der Badesaison analysiert das Institut für Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung und Forschung (IWA) das Wasser wöchentlich an drei verschiedenen Stellen im See. Das Ergebnis laut dem städtischen Unternehmen: „Auch heuer wurde kein einziger Grenzwert überschritten.“

Lesen Sie auch:
So unberührt ist der Wörthersee nur an wenigen Stellen.
„Erheblich verändert“
Kammer will Regeln für den Wörthersee lockern
16.06.2026
Üble Überreste
Ärger über Wildcamper im Nationalpark Kalkalpen
18.06.2026

Der Grund für die unterschiedlichen Bewertungen dürfte in der Lage der Messstelle liegen. Diese von der AGES betriebene Prüfstelle befindet sich neben einer Bootsanlegestelle – dort, wo sich regelmäßig Wasservögel aufhalten. Eine akute Gesundheitsgefahr sieht offenbar auch die zuständige Behörde nicht. Denn andernfalls müsste der Magistrat Maßnahmen setzen oder ein Badeverbot verhängen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.06.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.011 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
153.446 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.499 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1479 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
806 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Oberösterreich
Skisprung-Legende Dieß
Entdecker von Andreas Goldberger verstorben
Pleschingersee
Kein Badeverbot trotz der Bewertung „mangelhaft“
Badezentrum droht Aus
Gefahr im Verzug: Becken muss gesperrt werden
Salzkammergut-ÖVP
Jubel über Vogelfang-Novelle löst Shitstorm aus
Um 1,46 Millionen Euro
21 Alten- und Pflegeheime bekommen Hitzeschutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf