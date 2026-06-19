Nur ein Mord wird heuer vor Gericht aufgearbeitet

Zu einem Mordprozess dürfte es heuer lediglich im Fall des in der Linzer Bismarckstraße mit einem Messer attackierten Afghanen Mahmoud A. (26) kommen, der gemeinsam mit zwei Landsleuten einem bedrohten älteren Autofahrer zu Hilfe gekommen war. Über den Tatverdächtigen, einen 34-jährigen Kroaten, wurde vorerst die Untersuchungshaft verhängt.