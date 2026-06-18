Gefahr im Verzug: Becken muss gesperrt werden

„Auch beim Hauptbecken kann es jederzeit soweit sein“

Noch kann das große Sportbecken weiterbetrieben werden – allerdings nur unter strengen Auflagen und laufenden Kontrollen. Wie lange genau, kann derzeit niemand garantieren. „Es könnte jederzeit sein, dass auch das Hauptbecken aus statischen Gründen gesperrt werden muss“, räumte Koll ein. Für den Bürgermeister ist klar: Eine weitere Sanierung komme nicht mehr infrage. „Eine Sanierung wäre in diesem Fall nur ein Aufschub, aber keine Antwort für die Zukunft“, sagt Koll. „Ich will nicht zuschauen, wie wir am Ende wieder nur einen teuren Fleckerlteppich haben. Wir brauchen eine langfristige Lösung.“