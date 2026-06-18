Fischsterben in einem ausgetrockneten Fluss

„Nur“ Gewitter kein Dauerregen

Besserung ist nicht in Sicht. In den kommenden Tagen wird es vereinzelt Gewitter und Schauer geben, aber hauptsächlich im Gebirge. Und Berge hat das Innviertel nicht, deshalb ist es dort auch immer viel trockener als etwa im Süden des Bundeslandes. Dazu kommt, dass wir derzeit die längsten Tage des Jahres haben und somit die Sonne besonders lang dafür sorgt, dass die Böden und Flüsse ausgedörrt werden.