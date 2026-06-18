Fischsterben in einem ausgetrockneten Fluss

Der Regen in der vergangenen Woche brachte nur eine kurze Entspannung. Im Innviertel wird die Trockenheit zum Problem. In der Mattig kam es sogar zu einem Fischsterben, weil Teile des Flusses ausgetrocknet sind. Besserung ist nicht in Sicht.
Es sind Bilder, die man so nur sehr selten in Oberösterreich sieht: Die Mattig zwischen Mattighofen und Uttendorf ist schon wieder völlig ausgetrocknet. Bei Schalchen wurden zahlreiche tote Fische entdeckt, die wegen der Trockenheit verendet sind. Denn die Regenfälle in der Vorwoche haben nur für einige wenige Tage dafür gesorgt, dass der Fluss in diesem Bereich geflossen ist. Doch nun ist alles wieder versickert.
Innviertel sehr trocken
„Das Innviertel und der angrenzende Flachgau sind heuer deutlich unter dem Jahresschnitt, was die Regenmengen betrifft“, sagt Josef Haslhofer von GeoSphere Austria. Auch in der Vorwoche hat es dort vergleichsweise wenig geregnet. „Das hilft zwar der Landwirtschaft, aber das Grundwasser und die Gewässer hatten nichts davon“, so Haslhofer. Aktuell sind 34 Flüsse und Bäche von Niedrigwasser betroffen, wie man auf der Infoseite vom Hydrografischen Dienst des Landes sieht.
„Nur“ Gewitter kein Dauerregen
Besserung ist nicht in Sicht. In den kommenden Tagen wird es vereinzelt Gewitter und Schauer geben, aber hauptsächlich im Gebirge. Und Berge hat das Innviertel nicht, deshalb ist es dort auch immer viel trockener als etwa im Süden des Bundeslandes. Dazu kommt, dass wir derzeit die längsten Tage des Jahres haben und somit die Sonne besonders lang dafür sorgt, dass die Böden und Flüsse ausgedörrt werden.
In der ausgetrockneten Mattig wurde auch ein toter Biber gefunden. Jäger vermuten, dass er durch das brackige und übel riechende Wasser, bevor das Flussbett ganz ausgetrocknet war, vergiftet worden war. Denn eigentlich ziehen Biber – im Gegensatz zu Fischen – weiter, wenn Teile von Flüssen austrocknen.
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