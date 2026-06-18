Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regen bleibt aus

Fischsterben in einem ausgetrockneten Fluss

Oberösterreich
18.06.2026 16:30
Tote Fische liegen im mittlerweile schon wieder ausgetrockneten Bachbett der Mattig. Regen ist ...
Tote Fische liegen im mittlerweile schon wieder ausgetrockneten Bachbett der Mattig. Regen ist derzeit allerdings nicht in Sicht.(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Der Regen in der vergangenen Woche brachte nur eine kurze Entspannung. Im Innviertel wird die Trockenheit zum Problem. In der Mattig kam es sogar zu einem Fischsterben, weil Teile des Flusses ausgetrocknet sind.  Besserung ist nicht in Sicht.

0 Kommentare

Es sind Bilder, die man so nur sehr selten in Oberösterreich sieht: Die Mattig zwischen Mattighofen und Uttendorf ist schon wieder völlig ausgetrocknet. Bei Schalchen wurden zahlreiche tote Fische entdeckt, die wegen der Trockenheit verendet sind. Denn die Regenfälle in der Vorwoche haben nur für einige wenige Tage dafür gesorgt, dass der Fluss in diesem Bereich geflossen ist. Doch nun ist alles wieder versickert.

Innviertel sehr trocken
„Das Innviertel und der angrenzende Flachgau sind heuer deutlich unter dem Jahresschnitt, was die Regenmengen betrifft“, sagt Josef Haslhofer von GeoSphere Austria. Auch in der Vorwoche hat es dort vergleichsweise wenig geregnet. „Das hilft zwar der Landwirtschaft, aber das Grundwasser und die Gewässer hatten nichts davon“, so Haslhofer. Aktuell sind 34 Flüsse und Bäche von Niedrigwasser betroffen, wie man auf der Infoseite vom Hydrografischen Dienst des Landes sieht.

„Nur“ Gewitter kein Dauerregen
Besserung ist nicht in Sicht. In den kommenden Tagen wird es vereinzelt Gewitter und Schauer geben, aber hauptsächlich im Gebirge. Und Berge hat das Innviertel nicht, deshalb ist es dort auch immer viel trockener als etwa im Süden des Bundeslandes. Dazu kommt, dass wir derzeit die längsten Tage des Jahres haben und somit die Sonne besonders lang dafür sorgt, dass die Böden und Flüsse ausgedörrt werden.

Lesen Sie auch:
Der junge Mann und sein „Fisch des Lebens“: Rudolf Küpper zog diesen Rekord-Hecht aus dem ...
Klima-Profiteure
Wels, Hecht und Karpfen: große Fische lieben Wärme
08.06.2026

In der ausgetrockneten Mattig wurde auch ein toter Biber gefunden. Jäger vermuten, dass er durch das brackige und übel riechende Wasser, bevor das Flussbett ganz ausgetrocknet war, vergiftet worden war. Denn eigentlich ziehen Biber – im Gegensatz zu Fischen – weiter, wenn Teile von Flüssen austrocknen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.06.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.264 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
156.293 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.867 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1741 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Oberösterreich
Regen bleibt aus
Fischsterben in einem ausgetrockneten Fluss
Nach Kündigung
Küchenchefin musste zehn Monate auf Gehalt warten
Partner festgenommen
Freundin eingesperrt und mit Umbringen bedroht
Motto für Wochenende
Zum Sommerbeginn warten jede Menge heiße Events
Skisprung-Legende Dieß
Entdecker von Andreas Goldberger verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf