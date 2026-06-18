21 Alten- und Pflegeheime bekommen Hitzeschutz

Genau solche kommen jetzt – zwar unabhängig von der Grünen-Anfrage, wie man im Büro Dörfel betont, aber immerhin: Im Rahmen des Förderaufrufs „Bauliche Maßnahmen gegen sommerliche Überwärmung in Alten- und Pflegeheimen“ würden landesweit 21 Projekte umgesetzt, gab der Landesrat am Donnerstag bekannt.