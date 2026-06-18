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Um 1,46 Millionen Euro

21 Alten- und Pflegeheime bekommen Hitzeschutz

Oberösterreich
18.06.2026 11:42
Nicht nur in Außenbereichen wird bei Altenheimen der Hitzeschutz aufgerüstet.
Nicht nur in Außenbereichen wird bei Altenheimen der Hitzeschutz aufgerüstet.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Auch wenn es sich für die aktuell anstehende Hitzewelle nicht mehr ausgeht: Senioren und Belegschaft in mehreren Altenheimen in Oberösterreich dürfen aufatmen. Das Land investiert 1,46 Millionen Euro in insgesamt 21 Projekte zum Hitzeschutz. Bauliche Maßnahmen sollen das Leben und Arbeiten erleichtern.  

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Gerade für ältere Personen kann extreme Hitze nicht nur zur Plage, sondern durchaus lebensgefährlich werden. Erst kürzlich griffen die Grünen dieses Thema auf und stellten eine schriftliche Landtagsanfrage an Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP). Darin fordern sie bauliche Hitzeschutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen.

Genau solche kommen jetzt – zwar unabhängig von der Grünen-Anfrage, wie man im Büro Dörfel betont, aber immerhin: Im Rahmen des Förderaufrufs „Bauliche Maßnahmen gegen sommerliche Überwärmung in Alten- und Pflegeheimen“ würden landesweit 21 Projekte umgesetzt, gab der Landesrat am Donnerstag bekannt.

Zitat Icon

Mit den geförderten Projekten sichern wir die Lebensqualität der Bewohner und schaffen gute Arbeitsbedingungen für das Personal auch an heißen Sommertagen.

Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP)

Konkrete Baumaßnahmen
Realisiert werden sollen bauliche Maßnahmen, „die die Auswirkungen steigender Temperaturen in Alten- und Pflegeheimen reduzieren“: Außenbeschattung, Entsiegelungen, Begrünungen, Nachtlüftungssysteme und Reduktion von Glasflächen.

Lesen Sie auch:
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Die Kosten von insgesamt 1,46 Millionen Euro werden zu einem Gutteil durch Förderungen abgedeckt: 512.000 Euro kommen aus dem Sozialressort, 386.000 Euro fließen aus EU-Mitteln. Den Rest finanzieren die jeweiligen Einrichtungen.

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