Wenn Notarzt-Heli nicht fliegt, fährt die Crew

Nach Einschätzung des ÖAMTC werden zehn bis 15 Prozent der Einsätze nicht geflogen werden können. In diesen Fällen rückt die Mannschaft mit dem Ersatzfahrzeug aus. Damit soll sichergestellt werden, dass die speziell ausgebildete Notarzt-Crew auch bei Nebel, Gewitter oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen verfügbar bleibt.