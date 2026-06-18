Jubel über Vogelfang-Novelle löst Shitstorm aus

„Die Oö. Landesregierung hat eine Novelle der Artenschutzverordnung beschlossen und damit einen wichtigen Schritt zur rechtlichen Absicherung des traditionellen Vogelfangs gesetzt“ – das gab die OÖVP Salzkammergut in einem Facebook-Posting bekannt. Der Scharnsteiner Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Rudolf Raffelsberger, kommentierte: „Brauchtum und Tradition des Salzkammergutes wird damit rechtlich umfassend abgesichert – insbesondere gegen ideologisch motivierte Anfechtungen von Genehmigungen.“



„Der Singvogelfang gehört endlich abgeschafft“

Doch die Freude über den „Erhalt dieses Kulturguts“ wurde zumindest in den sozialen Medien nicht wirklich geteilt. Raffelsberger kassierte einen veritablen Shitstorm mit – bis gestern – 111 Postings. Grundtenor: Während das größte Artensterben stattfände, werde es immer noch erlaubt, Singvögel zur Belustigung der Menschen einzufangen. Andere meinten: „Der Singvogelfang ist ein völlig veraltetes und höchst unnötiges Relikt, das endlich abgeschafft gehört!“