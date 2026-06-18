Jubel über Vogelfang-Novelle löst Shitstorm aus

Die Salzkammergut-ÖVP lobte per Facebook-Posting das Vorgehen der oö. Landesregierung – das kam nicht gut an. Es gab von Seiten der Tierschützer einen Shitstorm. Die Vogelfänger selbst haben mit Kritik kein Problem, nur hätten sie gern einen respektvollen Umgang.
„Die Oö. Landesregierung hat eine Novelle der Artenschutzverordnung beschlossen und damit einen wichtigen Schritt zur rechtlichen Absicherung des traditionellen Vogelfangs gesetzt“ – das gab die OÖVP Salzkammergut in einem Facebook-Posting bekannt. Der Scharnsteiner Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Rudolf Raffelsberger, kommentierte: „Brauchtum und Tradition des Salzkammergutes wird damit rechtlich umfassend abgesichert – insbesondere gegen ideologisch motivierte Anfechtungen von Genehmigungen.“
„Der Singvogelfang gehört endlich abgeschafft“
Doch die Freude über den „Erhalt dieses Kulturguts“ wurde zumindest in den sozialen Medien nicht wirklich geteilt. Raffelsberger kassierte einen veritablen Shitstorm mit – bis gestern – 111 Postings. Grundtenor: Während das größte Artensterben stattfände, werde es immer noch erlaubt, Singvögel zur Belustigung der Menschen einzufangen. Andere meinten: „Der Singvogelfang ist ein völlig veraltetes und höchst unnötiges Relikt, das endlich abgeschafft gehört!“
Was sagen die Vogelfänger dazu?
Vizeobmann Wolfgang Engl: „Natürlich sind wir mit der Entscheidung des Landes glücklich, auch wenn sich für uns punkto Kontrollen nicht viel ändert. Eines muss ich den Postern schon sagen: Es sollte jeder seine Meinung äußern könne, aber bitte auf respektvolle Weise.“ Aktuell gibt es ca. 450 Vogelfänger. Pro Saison dürfen je 550 Stieglitze, Zeisige, Gimpel und Fichtenkreuzschnäbel gefangen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.