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Salzkammergut-ÖVP

Jubel über Vogelfang-Novelle löst Shitstorm aus

Oberösterreich
18.06.2026 12:00
Dieses Polit-Posting sorgt für Aufregung
Dieses Polit-Posting sorgt für Aufregung(Bild: ÖVP)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Die Salzkammergut-ÖVP lobte per Facebook-Posting das Vorgehen der oö.  Landesregierung – das kam nicht gut an. Es gab von Seiten der Tierschützer einen Shitstorm. Die Vogelfänger selbst haben mit Kritik kein Problem, nur hätten sie gern einen respektvollen Umgang.

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„Die Oö. Landesregierung hat eine Novelle der Artenschutzverordnung beschlossen und damit einen wichtigen Schritt zur rechtlichen Absicherung des traditionellen Vogelfangs gesetzt“ – das gab die OÖVP Salzkammergut in einem Facebook-Posting bekannt. Der Scharnsteiner Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Rudolf Raffelsberger, kommentierte: „Brauchtum und Tradition des Salzkammergutes wird damit rechtlich umfassend abgesichert – insbesondere gegen ideologisch motivierte Anfechtungen von Genehmigungen.“

„Der Singvogelfang gehört endlich abgeschafft“
Doch die Freude über den „Erhalt dieses Kulturguts“ wurde zumindest in den sozialen Medien nicht wirklich geteilt. Raffelsberger kassierte einen veritablen Shitstorm mit – bis gestern – 111 Postings. Grundtenor: Während das größte Artensterben stattfände, werde es immer noch erlaubt, Singvögel zur Belustigung der Menschen einzufangen. Andere meinten: „Der Singvogelfang ist ein völlig veraltetes und höchst unnötiges Relikt, das endlich abgeschafft gehört!“

Was sagen die Vogelfänger dazu? 
Vizeobmann Wolfgang Engl: „Natürlich sind wir mit der Entscheidung des Landes glücklich, auch wenn sich für uns punkto Kontrollen nicht viel ändert. Eines muss ich den Postern schon sagen: Es sollte jeder seine Meinung äußern könne, aber bitte auf respektvolle Weise.“ Aktuell gibt es ca. 450 Vogelfänger. Pro Saison dürfen je 550 Stieglitze, Zeisige, Gimpel und Fichtenkreuzschnäbel gefangen werden.

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