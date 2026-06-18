Arbeiter stürzte mit Lastenaufzug in die Tiefe

Schwer verletzt wurde ein Bauarbeiter am Donnerstagnachmittag, als in Wartberg an der Krems in Oberösterreich eine Seilwinde riss und er mit dem Lastenaufzug abstürzte. Der Maurer wurde ins Welser Krankenhaus geflogen.
Der Pole (48) führte am Donnerstag in den Nachmittagsstunden an einem Objekt in Wartberg an der Krems Mauerarbeiten durch. Um die benötigten Ziegel in den zweiten Stock zu transportieren, verwendete der Arbeiter einen Lastenaufzug.
Ins Erdgeschoß gestürzt
Als der Mann gegen 15.50 Uhr wieder nach oben fuhr, riss in einer Höhe von vier bis sechs Metern das Drahtseil der angebrachten Seilwinde, woraufhin der 48-Jährige samt dem Plateau in das Erdgeschoß stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.
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