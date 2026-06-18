Arbeiter stürzte mit Lastenaufzug in die Tiefe

Ins Erdgeschoß gestürzt

Als der Mann gegen 15.50 Uhr wieder nach oben fuhr, riss in einer Höhe von vier bis sechs Metern das Drahtseil der angebrachten Seilwinde, woraufhin der 48-Jährige samt dem Plateau in das Erdgeschoß stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.