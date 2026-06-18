Ärger über Wildcamper im Nationalpark Kalkalpen

Übernachtungen sind verboten

In dem Beitrag wurde darauf hingewiesen, dass auf den Nationalpark-Parkplätzen im Bodinggraben ab der Scheiblingau Übernachtungen aller Art verboten sind. Seit ein paar Wochen werde das auch mit Schildern kundgetan, aber regelmäßig ignoriert würden. „Das Problem sind dabei weniger die Autos, die dort stehen, sondern der Müll und andere Hinterlassenschaften der dort Schlafenden“, sagt Kepplinger. Zwar sei der Parkplatz mit einer gewissen Infrastruktur und einer WC-Anlage ausgestattet, „das ist aber nur auf Tagesgäste ausgelegt“, so die Sprecherin.