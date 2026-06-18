Entdecker von Andreas Goldberger verstorben

Die Sportwelt trauert! Richard Dieß, der langjährige Skisprung-Trainer und Entdecker von Andreas Goldberger, ist im Alter von 93 Jahren verstorben.
Dieß zählte über Jahrzehnte zu den prägenden Persönlichkeiten des österreichischen Skispringens und widmete sich vor allem ehrenamtlich dem Nachwuchs.
„Ich war auf jeden Fall ein besserer Trainer als Springer“, sagte Dieß einst über sich selbst. Mit modernen Trainingsmethoden und großem Einfühlungsvermögen formte er unzählige Skispringer des Landes. Generationen von Athleten profitierten vom Wissen des Oberösterreichers – so auch Andreas Goldberger, Werner Rathmayr, Bernhard Zauner und Franz Neuländtner.
„Ein absolutes Vorbild“
„Er war ein absolutes Vorbild und hat von uns immer jene Disziplin gefordert, die er selbst vorgelebt hat“, so Goldberger.
Seine Leidenschaft für den Skisprungsport zeigte sich auch daran, dass er selbst noch viele Jahrzehnte als Skispringer in der Masters-Szene aktiv war. Getreu seinem Motto: „Ich springe frei und voll Vertrauen, und gebe und erreiche mein Bestes“, absolvierte er mit stolzen 80 Jahren seinen letzten Sprung!
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