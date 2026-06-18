Entdecker von Andreas Goldberger verstorben

Seine Leidenschaft für den Skisprungsport zeigte sich auch daran, dass er selbst noch viele Jahrzehnte als Skispringer in der Masters-Szene aktiv war. Getreu seinem Motto: „Ich springe frei und voll Vertrauen, und gebe und erreiche mein Bestes“, absolvierte er mit stolzen 80 Jahren seinen letzten Sprung!