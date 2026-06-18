Küchenchefin musste zehn Monate auf Gehalt warten

Hilfe in Anspruch nehmen

„Schlimm genug, dass die Frau plötzlich ihren Arbeitsplatz verloren hatte. Und dann musste sie auch noch fast ein Jahr lang auf ihr Geld warten“, sagt dazu AK-Präsident Andreas Stangl. Er rät Betroffenen, sich bei Problemen an die Arbeiterkammer zu wenden.



