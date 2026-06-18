Freundin eingesperrt und mit Umbringen bedroht

Eine 28-jährige Ungarin hat Mittwochmittag bei der Polizei in Wels ihren Freund angezeigt, weil dieser sie eingesperrt und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Frau gab an, vor ihrer Flucht mehrere Tage nicht aus der versperrten Wohnung gekommen zu sein. Ihr Partner habe sie in der Zeit auch misshandelt.