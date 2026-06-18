Freundin eingesperrt und mit Umbringen bedroht

Schwere Vorwürfe erhebt eine Ungarin (28) gegen ihren Freund. Der 34-Jährige soll sie mehrere Tage gewaltsam in der Wohnung festgehalten und misshandelt haben. Am Mittwoch klickten für den mutmaßlichen Täter die Handschellen.
Eine 28-jährige Ungarin hat Mittwochmittag bei der Polizei in Wels ihren Freund angezeigt, weil dieser sie eingesperrt und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Frau gab an, vor ihrer Flucht mehrere Tage nicht aus der versperrten Wohnung gekommen zu sein. Ihr Partner habe sie in der Zeit auch misshandelt.
Freund festgenommen
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige Mittwochabend festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, so die Polizei.
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