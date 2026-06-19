ÖSV-Legende will im Pleite-Streit vermitteln

„Wir sind in Leichenstarre verfallen.“ Franz Pendl spricht aus, was sich viele in Abtenau denken. Der Geschäftsführer der Abtenauer Bergbahnen ist immer noch fassungslos, dass die erhoffte Rettung des Tennengauer Familien-Skigebiets in letzter Sekunde geplatzt ist. „Ich war mir sicher, dass das alles hinhauen wird“, schütttelt Pendl den Kopf.