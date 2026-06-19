ÖSV-Legende will im Pleite-Streit vermitteln

Fassungslosigkeit im beschaulichen Abtenau! Der Salzburger Raiffeisenverband wollte die krisengebeutelten Bergbahnen übernehmen – doch ein Grundbesitzer stellte sich quer. Nun werden die Skilifte abgerissen, doch der berühmteste Bewohner der Gemeinde gibt nicht auf.
„Wir sind in Leichenstarre verfallen.“ Franz Pendl spricht aus, was sich viele in Abtenau denken. Der Geschäftsführer der Abtenauer Bergbahnen ist immer noch fassungslos, dass die erhoffte Rettung des Tennengauer Familien-Skigebiets in letzter Sekunde geplatzt ist. „Ich war mir sicher, dass das alles hinhauen wird“, schütttelt Pendl den Kopf.
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