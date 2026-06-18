Lukas: „Ich bin nicht als Krisenmanager gekommen“

Der frühere Linzer JKU-Rektor Meinhard Lukas (56) gilt als einer der Wegbereiter der Medizinischen Fakultät. Seit 1. Juni steht er an der Spitze des Kepler-Uniklinikums. Diese Aufgabe könnte schwieriger kaum sein: Behandlungsfehler, abgesagte Operationen und lange Wartezeiten sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. Im „Krone“-Gespräch skizziert der Professor, wie er das zweitgrößte Krankenhaus Österreichs wieder auf Kurs bringen will.