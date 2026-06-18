Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausbau um Millionen

Grüner Stahl: Ab 2030 erlöschen Hochöfen in Leoben

Steiermark
18.06.2026 11:27
Hochbetrieb auf der Baustelle im Voestalpine-Stahlwerk in Donawitz.
Hochbetrieb auf der Baustelle im Voestalpine-Stahlwerk in Donawitz.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

In Leoben-Donawitz steht eine historische Änderung bevor: Bereits 2030 werden beide Hochöfen im Stahlwerk der Voestalpine stillgelegt! Grund: Der Industriekonzern wird die Stahlherstellung mit grünem Strom, die nächstes Jahr beginnt, gleich nochmals kräftig ausbauen. 

0 Kommentare

Schon bisher war bekannt, dass im Voestalpine-Stahlwerk in Donawitz ein historischer Schritt bevorsteht: Im ersten Halbjahr 2027 gehen die zwei mit grünem Strom betriebenen Elektrolichtbogenöfen in Betrieb, im April soll es die erste Schmelze geben. In der Folge wird dann 2029 einer der beiden Hochöfen stillgelegt.

Am Donnerstag wurde verkündet: 2030 sollen bereits beide Hochöfen und die Sinteranlage in Donawitz ihren Betrieb einstellen! Grund: Die Voestalpine wird in einem zweiten Schritt zu den bisherigen 460 Millionen Euro weitere 100 Millionen Euro investieren, um die Kapazitäten beim Projekt „Greentec Steel“ voll auszubauen – von 850.000 Tonnen Stahl (primär für die Produktion von Schienen) im ersten Schritt auf 1,5 Millionen Tonnen, was auch der aktuellen Kapazität des Werks entspricht.  

Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner (links) mit Vorstand Franz Kainersdorfer
Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner (links) mit Vorstand Franz Kainersdorfer(Bild: Regine Schoettl)

90 Prozent der Emissionen werden eingespart
In vier Jahren sollte also die Transformation in Donawitz vollständig umgesetzt sein: Statt Koks und Kohle werden dann grüner Strom, Schrott und HBI („Hot Briquetted Iron“, direkt reduziertes Eisen) für die Stahlproduktion benötigt. „Wir sparen so mehr als 90 Prozent der CO₂-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2019 ein“, verdeutlicht Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner. 

Derzeit laufen die logistisch herausfordernden Bauarbeiten mitten im Werksareal auf Hochtouren, berichtet der zuständige Voest-Vorstand Franz Kainersdorfer: „Die Halle für die Elektrolichtbogenöfen ist errichtet, bei der Schrotthalle fehlt nur noch das Dach.“ Die Öfen selbst werden gerade montiert, die Stromversorgung geht im Herbst in Betrieb. 

Die Halle für die neuen Elektrolichtbogenöfen ist fertig.
Die Halle für die neuen Elektrolichtbogenöfen ist fertig.(Bild: Regine Schoettl)

Riesige Mengen an Strom benötigt
Welche Investitionen folgen nach 2027, um auf die volle Kapazität zu kommen? Nun, es wird eine dritte Sekundärmetallurgie-Linie gebaut, die Schrottlogistik wird um zwei Kräne erweitert und auch die Stromversorgung weiter ausgebaut. Die benötigte Menge an Energie ist gigantisch: In Donawitz und Linz, wo ebenfalls ein „Greentec Steel“-Projekt umgesetzt wird, wird in Summe eine Terawattstunde Strom benötigt! Zum Vergleich: Österreich hat einen jährlichen Verbrauch von 70 Terawattstunden. „Wir haben Verträge mit nationalen und regionalen Energieversorgern“, sieht Kainersdorfer die Versorgung gesichert.

Auch die Lieferungen von Schrott seien gesichert: Das Material kommt aus den eigenen Werken des Konzerns (zum Beispiel Abfälle aus dem Walzwerk) und von Bahnanbietern (alte Schienen), zudem gibt es langfristige Lieferverträge mit Drittpartnern, die vorsortieren Schrott ausschließlich per Bahn anliefern werden. 

Lesen Sie auch:
Links die riesige Schrotthalle, dahinter entsteht das 60 Meter hohe Rohstofflager.
Krone Plus Logo
„Grünes“ Stahlwerk
Diese Mega-Baustelle schreibt Industrie-Geschichte
19.04.2026
Krone Plus Logo
Hochofen wird ersetzt
Rettet diese Baustelle Österreichs CO2-Bilanz?
07.12.2024

„Es gibt keine Kündigungen“
Auf die Mitarbeiter in Donawitz kommen große Veränderungen zu, es laufen bereits die Umschulungen. „Es wird keine Kündigungen geben“, betont Eibensteiner. Eventuell werden aber nicht alle natürlichen Abgänge nachbesetzt. Eibensteiner: „Die Transformation sichert indirekt die mehr als 5000 Arbeitsplätze an den steirischen Standorten der Metal-Engineering-Division ab.“ Die Kundennachfrage nach grünem Stahl ist vorhanden, so die beiden Voestalpine-Vorstände, etwa aus der Auto- und Bahnindustrie. 

Und was passiert mit den beiden Hochöfen? Einer soll auch nach 2030 als eiserne Reserve dienen und vorerst nicht demontiert werden. Für die Nachnutzung der dann nicht mehr benötigten Flächen im Werk gibt es schon Überlegungen, so Kainersdorfer. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.06.2026 11:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
238.811 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
142.960 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.125 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1278 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
958 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf