Grüner Stahl: Ab 2030 erlöschen Hochöfen in Leoben

Riesige Mengen an Strom benötigt

Welche Investitionen folgen nach 2027, um auf die volle Kapazität zu kommen? Nun, es wird eine dritte Sekundärmetallurgie-Linie gebaut, die Schrottlogistik wird um zwei Kräne erweitert und auch die Stromversorgung weiter ausgebaut. Die benötigte Menge an Energie ist gigantisch: In Donawitz und Linz, wo ebenfalls ein „Greentec Steel“-Projekt umgesetzt wird, wird in Summe eine Terawattstunde Strom benötigt! Zum Vergleich: Österreich hat einen jährlichen Verbrauch von 70 Terawattstunden. „Wir haben Verträge mit nationalen und regionalen Energieversorgern“, sieht Kainersdorfer die Versorgung gesichert.