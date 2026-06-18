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Ermordete Lehrerin

Trauer bei Beisetzung von Opfer in heller Kleidung

Oberösterreich
18.06.2026 17:00
Ein Kerzen- und Blumenmeer sowie Briefe erinnern vor der Mittelschule an das Mordopfer.
Ein Kerzen- und Blumenmeer sowie Briefe erinnern vor der Mittelschule an das Mordopfer.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die ermordete Lehrerin von Taufkirchen an der Pram wird am Samstag kirchlich bestattet. Die Angehörigen ersuchen ausdrücklich darum, bei der Abschiedsfeier kein dunkles Gewand anzuziehen.

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Nach dem aufsehenerregenden Mord an einer Lehrerin am vergangenen Freitag in der Bibliothek der Mittelschule Taufkirchen an der Pram sind inzwischen sowohl die Leichen des Opfers als auch des Täters von der Staatsanwaltschaft freigegeben worden.

Die 28-jährige Pädagogin, die an den Folgen von fünf Dolchstichen durch den stellvertretenden Schuldirektor starb – er hatte ihren Leichnam später noch mit drei Pistolenschüssen geschändet – wird bereits morgen, Samstag, im Innviertel zu Grabe getragen.

Gottesdienst in Pfarrkiche
Der Trauergottesdienst findet um 14 Uhr in der Pfarrkirche der kleinen Gemeinde Brunnenthal statt. Im Anschluss wird die Urne mit ihrer Totenasche beigesetzt.

„Trauer drückt sich nicht in der Farbe aus“, ersuchen ihre Angehörigen aber ausdrücklich darum, von dunkler Kleidung abzusehen und in einem hellen, freundlichen Gewand teilzunehmen. „Zutiefst traurig, aber voller Dankbarkeit für die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbringen durften“, heißt es dazu auf der Parte.

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Urne und Sterbebilder des Täters
Für den Täter, der sich wenige Stunden nach dem Mord selbst erschossen hat, gibt es am Montag und Dienstag in seiner Heimatgemeinde die Möglichkeit, sich in der Aufbahrungshalle persönlich an der Urne zu verabschieden.

Es liegen Sterbebilder und ein Kondolenzbuch auf. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. „Die Seele ist ein weites Land, nur der liebe Gott kann sie ergründen“, heißt es in der Parte.

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