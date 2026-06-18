Zum Sommerbeginn warten jede Menge heiße Events

Auch in Oberösterreich wird rund um den astronomischen Sommeranfang die Nacht zum Tag gemacht. Neben den klassischen Sonnwendfeuern wie u. a. in Pfarrkirchen bei Bad Hall steht beispielsweise auch das Stadtfest in Marchtrenk am Programm. Von der „Krone“ werden der 28. ÖGK Frauenlauf und die Hüttenroas präsentiert. Musikfans kommen besonders am OK Platz in Linz oder in Traun voll auf ihre Kosten.