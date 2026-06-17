Feuerwehr rettete Kleinkind aus versperrtem Auto

Am Mittwoch um 10.25 Uhr mussten die Einsatzkräfte nach Wolfurt ausrücken: Ein Kleinkind war in einem Pkw eingesperrt. Die Autolenkerin gab an, ihr Fahrzeug verlassen zu haben, um ihr beinahe einjähriges Kind aus der auf dem Beifahrersitz montierten Babyschale zu holen.