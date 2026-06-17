Feuerwehr rettete Kleinkind aus versperrtem Auto

In Vorarlberg erlebten am Mittwoch eine Mutter und ihr Kind (1) in Wolfurt dramatische Minuten: Als die Frau aus ihrem Pkw ausstieg, verriegelte sich dieser, das Kind war im Wageninneren eingeschlossen.
Am Mittwoch um 10.25 Uhr mussten die Einsatzkräfte nach Wolfurt ausrücken: Ein Kleinkind war in einem Pkw eingesperrt. Die Autolenkerin gab an, ihr Fahrzeug verlassen zu haben, um ihr beinahe einjähriges Kind aus der auf dem Beifahrersitz montierten Babyschale zu holen.
Während sie das Fahrzeug umrundete, versperrte sich der Pkw plötzlich selbstständig. Da sich die Fahrzeugschlüssel im Inneren befanden und das Kind im Fahrzeug eingeschlossen war, verständigte die Mutter schließlich die Feuerwehr.
Die Florianijünger brachten an einem hinteren Seitenfenster eine Splitterschutzfolie an und zerstörten die Scheibe kontrolliert, um sich Zutritt zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Das beinahe einjährige Kind wurde daraufhin aus dem Fahrzeug geborgen – es war glücklicherweise wohlauf.
Neben der Polizei standen drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wolfurt mit insgesamt 16 Mann im Einsatz.
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