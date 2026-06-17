Ex-Finanzminister Grasser erneut angeklagt

Dabei sind rund zehn Millionen Euro Bestechungsgelder geflossen – wofür die drei Angeklagten bereits verurteilt wurden. Bei der aktuellen Klage geht es nur darum, dass Grasser und die beiden Unternehmer auf die Bestechungsgelder keine Steuern gezahlt haben sollen, wie die WKStA am Mittwoch mitteilt. In den Einkommenssteuererklärungen von 2005 bis 2007 sollen die Gelder nicht aufgetaucht sein. Die WKStA wirft ihnen vor, dass sie das „bewusst verschwiegen“ hätten.