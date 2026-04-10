Grasser „schwänzt“ Privatkonkurs-Verhandlung

Insgesamt summierten sich die Forderungen – auch Steuerberater und Anwälte machten solche geltend – auf weit über 30 Millionen Euro. Denn auch eine im Buwog-Verfahren ebenfalls verurteilte Person meldete einen bedingten Anspruch bzw. eine bedingte Forderung über knapp 12,5 Millionen Euro gegen Grasser an. Es soll sich dabei um den früheren Immofinanz-Chef Karl Petrikovics handeln. Damit hält sich dieser den Weg des Regresses bei Grasser offen. Denn die idente Forderung in der Höhe war ja bereits von der Republik angemeldet worden. Das heißt: Sollte Grasser die Forderung nicht begleichen können und dann eventuell Petrikovics „zum Handkuss“ kommen, könnte dieser wiederum einen Ersatzanspruch gegen Grasser stellen.