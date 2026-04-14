Grasser-Privatkonkurs: 23,1 Mio. Euro anerkannt

Die Insolvenztagsatzung über den Privatkonkurs von Karl-Heinz Grasser am Bezirksgericht Kitzbühel fand am Dienstag ohne den ehemaligen Finanzminister statt. Grasser ließ sich von seinem Rechtsanwalt vertreten. In Summe ging es um Forderungen in Höhe von 35,6 Mio. Euro. Diese waren von acht Gläubigern angemeldet. 23,1 Mio. Euro waren anerkannt.