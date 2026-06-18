Das Drogen-Problem im Bahnhofsviertel

Warum sagen aber die Mädchen in diesem Fall nicht, was genau passiert ist? Aus Angst, Druck oder Sorge, selbst ins Kriminal zu rutschen? Oder sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ermittler zu streng angelegt? Es sind Fragen, die sich Entscheidungsträger aus der Politik stellen müssen. Klar ist: Ohne Maßnahmen oder neue Ideen zur Lösung des Problems werden andere unmoralische Erwachsene, die meist oft schwierige Situation von ganz jungen Mitgliedern unserer Gesellschaft ausnutzen – Stichwort Sucht.