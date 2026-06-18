Feuerwehr rettet auch Marder und Nymphensittiche

Gleich zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, gestern Mittwoch zu tierischen Rettungseinsätzen aus. Den Anfang machte am Morgen ein neugieriger Marder, der sich in den Turnsaal eines Kindergartens verirrt hatte. Der kleine Eindringling zeigte wenig Interesse daran, seinen ungewöhnlichen Spielplatz freiwillig zu verlassen. Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Tier einzufangen und unversehrt in einem nahegelegenen Waldgebiet wieder freizulassen.