Feuerwehr rettet auch Marder und Nymphensittiche

Katzen von Bäumen Retten, das gehört fast schon zum Feuerwehr-Klischee. Einen Marder aus dem Kindergarten und einen erschöpften Nymphensittich aus luftiger Höhe zu retten, das sorgt dagegen selbst bei erfahrenen Einsatzkräften in Wiener Neudorf für Überraschung.
Gleich zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, gestern Mittwoch zu tierischen Rettungseinsätzen aus. Den Anfang machte am Morgen ein neugieriger Marder, der sich in den Turnsaal eines Kindergartens verirrt hatte. Der kleine Eindringling zeigte wenig Interesse daran, seinen ungewöhnlichen Spielplatz freiwillig zu verlassen. Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Tier einzufangen und unversehrt in einem nahegelegenen Waldgebiet wieder freizulassen.
Erschöpfter Nymphensittich rastete auf Baum
Am Abend wartete bereits die nächste tierische Herausforderung: In der Linkegasse entdeckten Anwohner einen Nymphensittich, der es sich auf einem Baum für die Nacht gemütlich gemacht hatte. Die Einsatzkräfte konnten den erschöpften Ausreißer behutsam einfangen. Da sich trotz Nachforschungen kein Besitzer finden ließ, wurde der gefiederte Gast zur weiteren Betreuung ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht.
Ein ungewöhnlicher Einsatztag, der einmal mehr zeigte: Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf ist zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird, egal ob für Mensch oder Tier.
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