Defekter Silo sorgt für Mehldusche auf Parkplatz

Regelrecht paniert wurden zahlreiche Autos, die am Mittwochvormittag auf einem Kundenparkplatz einer Bäckerei im Wiener Bezirk Liesing abgestellt worden sind. Grund für die unerwartete Mehldusche war offenbar ein defekter Silo des Unternehmens.
Da haben einige Kunden der Bäckerei „Der Mann“ am Mittwochvormittag nicht schlecht geschaut, als sie nach Genuss von Kaffee und Kipferl wieder zurück zu ihrem Auto auf den Kundenparkplatz bei der Perfektastraße spaziert sind: Die dort abgestellten Fahrzeuge waren von oben bis unten mit einer dicken Mehlschicht bedeckt.
Hinter den Windschutzscheiben der betroffenen Fahrzeuge war bereits eine Nachricht hinterlegt worden. Demnach habe ein Mehlsilo einen technischen Defekt erlitten. Die Folge: eine riesige Mehlwolke, die über den Autos niederging und diese regelrecht panierte.
Das Unternehmen reagierte jedoch blitzschnell, entschuldigte sich via Schreiben für die Unannehmlichkeiten und bot eine gratis Autowäsche für die Betroffenen an.
„Das Mehl wurde mit dem Fahrtwind entfernt“
„Wasser und Mehl ist nicht gut für sämtliche Lüftungsschlitze am Auto, außerdem wurde das Mehl mit dem Fahrtwind entfernt“, so ein Betroffener gegenüber krone.at, der die Situation gelassen nahm. Einige Autobesitzer hätten die Gratiswäsche jedoch gerne in Anspruch genommen.
Die MA 48 sorgte zudem schnell für die Säuberung des Parkplatzes.
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