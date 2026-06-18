Defekter Silo sorgt für Mehldusche auf Parkplatz

Da haben einige Kunden der Bäckerei „Der Mann“ am Mittwochvormittag nicht schlecht geschaut, als sie nach Genuss von Kaffee und Kipferl wieder zurück zu ihrem Auto auf den Kundenparkplatz bei der Perfektastraße spaziert sind: Die dort abgestellten Fahrzeuge waren von oben bis unten mit einer dicken Mehlschicht bedeckt.