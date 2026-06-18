Stubentiger mit Luftgewehr beschossen

Ein Hauskater ist in der Nacht auf Donnerstag im Vorarlberger Dornbirn einem brutalen Tierquäler zum Opfer gefallen. Die Samtpfote wurde mehrfach beschossen und konnte sich gerade noch mit letzter Kraft nach Hause schleppen. Vom Schützen fehlt bis dato jede Spur.
Zugetragen hat sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden gegen 3.45 Uhr im Dornbirner Stadtteil Forach. Dort feuerte ein bislang unbekannter Täter mit einem Luftdruckgewehr mehrfach auf einen freilaufenden Kater der Rasse „Europäisch-Kurzhaar“. Das angeschossene Tier schaffte es anschließend noch aus eigener Kraft, zum Wohnhaus seines Besitzers zurückzukehren.
Tierärztliche Versorgung
Der Kater erlitt durch den Vorfall eine oberflächliche Verletzung im Bereich des rechten Halses. Das Tier musste für die Behandlung der Wunde umgehend in tierärztliche Versorgung gebracht werden.
Ermittlungen laufen
Die Polizeiinspektion Dornbirn hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei aufgenommen. Personen, die in der betreffenden Nacht im Bereich Forach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.
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