Nächtlicher Brand in Wien: 85 Bewohner evakuiert

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Wien-Brigittenau zu einem schweren Dachbrand gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um das Feuer noch rechtzeitig unter Kontrolle zu bekommen. 85 Bewohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden.
Die Flammen schlugen aus dem Dach eines derzeit generalsanierten Wohnhauses. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Drehleitern, einer Teleskopmastbühne sowie zahlreichen Löschleitungen. Aufgrund des starken Funkenflugs bestand auch hohe Gefahr für die benachbarten Gebäude, sodass alle betroffenen Bewohner ihre Wohnungen mitten in der Nacht verlassen mussten.
Übergreifen konnte verhindert werden
Durch den massiven Löscheinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stiegen und Nachbarhäuser verhindert werden. Insgesamt wurden 85 Bewohner von der Rettung betreut. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.
Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen auf Hochtouren. Insgesamt waren 100 Einsatzkräfte vor Ort.
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