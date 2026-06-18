ORF verkündet Rekordquote bei Österreichs WM-Start

Auch der Andrang auf den Livestream war enorm. Der Stream in der 1. Halbzeit hatte eine Durchschnittsreichweite von 263.000 – „absoluter Rekord seit Einführung der Messung im Jahr 2017“, teilte der ORF mit. Für eine Störung zu Beginn der zweiten Hälfte entschuldigte sich das Medienhaus und verwies auf die APA-IT als Streamingprovider des ORF.