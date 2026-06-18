ORF verkündet Rekordquote bei Österreichs WM-Start

Trotz der frühen Anpfiffzeit hat ein Millionenpublikum am Mittwochmorgen das erste Österreich-Spiel bei der Fußball-WM verfolgt. Beim 3:1-Sieg gegen Jordanien hatten bereits für die erste Halbzeit ab 6 Uhr Früh im Schnitt 1,2 Mio. Personen ORF 1 eingeschaltet.
In der zweiten Halbzeit verbuchte der öffentlich-rechtliche Sender durchschnittlich 1,24 Mio. Zuseher. Es war damit laut ORF die bisher meistgesehene Fernsehübertragung in Österreich in dieser Zeitzone.
Auch der Andrang auf den Livestream war enorm. Der Stream in der 1. Halbzeit hatte eine Durchschnittsreichweite von 263.000 – „absoluter Rekord seit Einführung der Messung im Jahr 2017“, teilte der ORF mit. Für eine Störung zu Beginn der zweiten Hälfte entschuldigte sich das Medienhaus und verwies auf die APA-IT als Streamingprovider des ORF.
Überlastung
Ursache war eine vorübergehende Überlastung der Server-Netzwerke durch gleichzeitige Zugriffe oberhalb der Kapazitätsgrenze. „Unser Incident Management hat sofort reagiert und die Systeme kurz darauf stabilisiert“, hieß es vonseiten der Nachrichtenagentur. Die APA-IT führe zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen durch, um künftige Spitzenlasten auszugleichen. Letztlich betrug die Durchschnittsreichweite für die zweite Hälfte 202.000.
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