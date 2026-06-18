ORF verkündet Rekordquote bei Österreichs WM-Start

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 12:55
Stefan Posch, Marko Arnautovic und Romano Schmid
Stefan Posch, Marko Arnautovic und Romano Schmid(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trotz der frühen Anpfiffzeit hat ein Millionenpublikum am Mittwochmorgen das erste Österreich-Spiel bei der Fußball-WM verfolgt. Beim 3:1-Sieg gegen Jordanien hatten bereits für die erste Halbzeit ab 6 Uhr Früh im Schnitt 1,2 Mio. Personen ORF 1 eingeschaltet. 

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In der zweiten Halbzeit verbuchte der öffentlich-rechtliche Sender durchschnittlich 1,24 Mio. Zuseher. Es war damit laut ORF die bisher meistgesehene Fernsehübertragung in Österreich in dieser Zeitzone.

(Bild: Sepp Pail)

Auch der Andrang auf den Livestream war enorm. Der Stream in der 1. Halbzeit hatte eine Durchschnittsreichweite von 263.000 – „absoluter Rekord seit Einführung der Messung im Jahr 2017“, teilte der ORF mit. Für eine Störung zu Beginn der zweiten Hälfte entschuldigte sich das Medienhaus und verwies auf die APA-IT als Streamingprovider des ORF.

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Überlastung
Ursache war eine vorübergehende Überlastung der Server-Netzwerke durch gleichzeitige Zugriffe oberhalb der Kapazitätsgrenze. „Unser Incident Management hat sofort reagiert und die Systeme kurz darauf stabilisiert“, hieß es vonseiten der Nachrichtenagentur. Die APA-IT führe zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen durch, um künftige Spitzenlasten auszugleichen. Letztlich betrug die Durchschnittsreichweite für die zweite Hälfte 202.000.

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