ÖFB-Fieber erfasst Schule in Niederösterreich

Fußballfieber in der Volks- und Mittelschule Ertl! Zum WM-Auftakt des ÖFB-Teams gegen Jordanien wurde am Mittwoch in der früh gemeinsam mitgefiebert, gejubelt und gezittert. Als Belohnung gab es danach für alle ein gemeinsames Frühstück.
Während viele Österreicher das Spiel auf dem Weg zur Arbeit oder von zu Hause aus verfolgten, wurde die Volks- und Mittelschule Ertl kurzerhand zur WM-Arena.
Rund 120 Besucher fanden sich bereits in den frühen Morgenstunden ein, um das erste WM-Spiel Österreichs gegen Jordanien gemeinsam zu verfolgen. Darunter waren etwa 90 Schülerinnen und Schüler – rund 75 Prozent aller Kinder der Schule. Auch Eltern, Großväter, Bürgermeister, Schulwarte und Mitarbeiter des Bauhofs ließen sich das Spektakel nicht entgehen und halfen teilweise sogar tatkräftig mit.
Statt Mathe oder Geschichte stand in der ersten Unterrichtsstunde nach dem Spiel ein gemeinsames Frühstück auf dem Programm. Der Elternverein versorgte die Fußballfans mit Kakao und frischen Semmeln.
Hier alle Bilder:
„Konnte fast nicht mehr stillhalten“
Wie besonders dieser Morgen für die Schülerinnen und Schüler war, schildern Norah und Mirah in ihren eigenen Worten: „Dieser Morgen war für uns voller Aufregung, weil Österreich endlich wieder einmal bei der WM dabei ist. Als wir das Foto kurz vor Spielbeginn schossen, konnte ich fast nicht mehr stillhalten. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff war ich mit Begeisterung dabei.“
Besonders eine Szene blieb in Erinnerung: „Der Elfmeter war besonders spannend.“
Nach dem 3:1-Erfolg der ÖFB-Auswahl folgte schließlich der gemütliche Teil des Vormittags. „Beim Frühstück mit Kakao und Semmeln war ich richtig erleichtert, dass Österreich mit 3:1 in die WM geht.“
Für die Schülerinnen und Schüler der Volks- und Mittelschule Ertl war der WM-Auftakt damit ein ganz besonderer Schultag – und einer, den sie so schnell wohl nicht vergessen werden.
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