Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„War voller Aufregung“

ÖFB-Fieber erfasst Schule in Niederösterreich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 11:36
Gespannte Kinderaugen konnten den Anpfiff kaum erwarten und verfolgten das Spiel der Nationalelf ...
Gespannte Kinderaugen konnten den Anpfiff kaum erwarten und verfolgten das Spiel der Nationalelf mit Trillerpfeifen und Fanchören.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußballfieber in der Volks- und Mittelschule Ertl! Zum WM-Auftakt des ÖFB-Teams gegen Jordanien wurde am Mittwoch in der früh gemeinsam mitgefiebert, gejubelt und gezittert. Als Belohnung gab es danach für alle ein gemeinsames Frühstück.

0 Kommentare

Während viele Österreicher das Spiel auf dem Weg zur Arbeit oder von zu Hause aus verfolgten, wurde die Volks- und Mittelschule Ertl kurzerhand zur WM-Arena.

Rund 120 Besucher fanden sich bereits in den frühen Morgenstunden ein, um das erste WM-Spiel Österreichs gegen Jordanien gemeinsam zu verfolgen. Darunter waren etwa 90 Schülerinnen und Schüler – rund 75 Prozent aller Kinder der Schule. Auch Eltern, Großväter, Bürgermeister, Schulwarte und Mitarbeiter des Bauhofs ließen sich das Spektakel nicht entgehen und halfen teilweise sogar tatkräftig mit.

Statt Mathe oder Geschichte stand in der ersten Unterrichtsstunde nach dem Spiel ein gemeinsames Frühstück auf dem Programm. Der Elternverein versorgte die Fußballfans mit Kakao und frischen Semmeln.

Hier alle Bilder:

Stefan (12), Luca (14), Christoph (14) und Tobias (14) verwandelten unter Mithilfe der ...
Stefan (12), Luca (14), Christoph (14) und Tobias (14) verwandelten unter Mithilfe der Schulwarte und den Mitarbeitern der Gemeinde den Turnsaal in eine Event Location.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )
Das Lehrerteam tauschte für diesen einzigartigen Tag Schulkreiden gegen Schminkstifte.
Das Lehrerteam tauschte für diesen einzigartigen Tag Schulkreiden gegen Schminkstifte.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )
Ein Familienerlebnis und zugleich Fest der Generationen: kurz vor Anpfiff fiebern David (8), ...
Ein Familienerlebnis und zugleich Fest der Generationen: kurz vor Anpfiff fiebern David (8), Mirah (8) und Norah (10) mit Opa Franz und ihren Papas dem Eröffnungsspiel entgegen.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)
Papa Hannes: „Als Trainer und Papa bin ich echt stolz, wie der Sport uns hier alle ...
Papa Hannes: „Als Trainer und Papa bin ich echt stolz, wie der Sport uns hier alle zusammenbringt.“(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)
Theodor (10) hoffte nach dem 1:1 trotzdem auf einen Sieg.
Theodor (10) hoffte nach dem 1:1 trotzdem auf einen Sieg.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )
Annabel (11), selbst ehrgeizige Nachwuchsfußballerin mit ihren Klassenkameraden: „Es war ...
Annabel (11), selbst ehrgeizige Nachwuchsfußballerin mit ihren Klassenkameraden: „Es war spannend und eine sehr gute Stimmung. Besonders fand ich, dass wir das Spiel miteinander angeschaut haben.“(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)
Gruppenfoto: Im Freudentaumel – ALLE außer Rand und Band
Gruppenfoto: Im Freudentaumel – ALLE außer Rand und Band(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )
Jonas (8) (mitte) genoss mit seinem selbst bemalten Fanshirt das Frühstück.
Jonas (8) (mitte) genoss mit seinem selbst bemalten Fanshirt das Frühstück.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)
Die erschöpften Zuseher wurden im Anschluss vom Elternverein zum WM-Frühstück eingeladen.
Die erschöpften Zuseher wurden im Anschluss vom Elternverein zum WM-Frühstück eingeladen.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )
Jordie (8) und Oskar (8) diskutierten im Pausenhof über die Schiedsrichterentscheidungen.
Jordie (8) und Oskar (8) diskutierten im Pausenhof über die Schiedsrichterentscheidungen.(Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )

„Konnte fast nicht mehr stillhalten“
Wie besonders dieser Morgen für die Schülerinnen und Schüler war, schildern Norah und Mirah in ihren eigenen Worten: „Dieser Morgen war für uns voller Aufregung, weil Österreich endlich wieder einmal bei der WM dabei ist. Als wir das Foto kurz vor Spielbeginn schossen, konnte ich fast nicht mehr stillhalten. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff war ich mit Begeisterung dabei.“

Besonders eine Szene blieb in Erinnerung: „Der Elfmeter war besonders spannend.“

Lesen Sie auch:
Gemeinsames Fußball-Erlebnis für einige unserer heimischen Sprösslinge
Krone Plus Logo
Teils mit Übernachtung
Fußball-WM: In vielen Schulen schaut man gemeinsam
16.06.2026

Nach dem 3:1-Erfolg der ÖFB-Auswahl folgte schließlich der gemütliche Teil des Vormittags. „Beim Frühstück mit Kakao und Semmeln war ich richtig erleichtert, dass Österreich mit 3:1 in die WM geht.“

Für die Schülerinnen und Schüler der Volks- und Mittelschule Ertl war der WM-Auftakt damit ein ganz besonderer Schultag – und einer, den sie so schnell wohl nicht vergessen werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 11:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
WM-Goldtor
Ghana besiegt Panama – alle Highlights im Video
4:2-Sieg
Englands Hit gegen Kroatien – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Portugal gegen Kongo nur 1:1 – Highlights im Video
3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
238.811 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
142.960 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.125 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1278 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
958 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Er darf gegen uns ran
WM-Bonus? Aufregung um Messi vor Duell mit ÖFB-Elf
Nach 1:1 gegen Kongo
Zwei ehemalige Weltstars kritisieren Ronaldo
Jetzt mitmachen
Gewinnen Sie einen Luxus-Aktiv-Urlaub in Tirol
„War voller Aufregung“
ÖFB-Fieber erfasst Schule in Niederösterreich
Sport Tv Logo
Hier im Video!
WM-Tagebuch, Tag 12: Crazy Kongo und US-Taxi-Test

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf