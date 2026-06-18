ÖFB-Fieber erfasst Schule in Niederösterreich

Stefan (12), Luca (14), Christoph (14) und Tobias (14) verwandelten unter Mithilfe der Schulwarte und den Mitarbeitern der Gemeinde den Turnsaal in eine Event Location. (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )

Das Lehrerteam tauschte für diesen einzigartigen Tag Schulkreiden gegen Schminkstifte. (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )

Ein Familienerlebnis und zugleich Fest der Generationen: kurz vor Anpfiff fiebern David (8), Mirah (8) und Norah (10) mit Opa Franz und ihren Papas dem Eröffnungsspiel entgegen. (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)

Papa Hannes: „Als Trainer und Papa bin ich echt stolz, wie der Sport uns hier alle zusammenbringt.“ (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)

Theodor (10) hoffte nach dem 1:1 trotzdem auf einen Sieg. (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )

Annabel (11), selbst ehrgeizige Nachwuchsfußballerin mit ihren Klassenkameraden: „Es war spannend und eine sehr gute Stimmung. Besonders fand ich, dass wir das Spiel miteinander angeschaut haben.“ (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)

Gruppenfoto: Im Freudentaumel – ALLE außer Rand und Band (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )

Jonas (8) (mitte) genoss mit seinem selbst bemalten Fanshirt das Frühstück. (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl)

Die erschöpften Zuseher wurden im Anschluss vom Elternverein zum WM-Frühstück eingeladen. (Bild: Volks- und Mittelschule Ertl )