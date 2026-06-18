Zum Nulltarif! Liverpool-Profi wechselt zu Real

Real Madrid hat Frankreichs Ibrahima Konate für vier Jahre verpflichtet.
Der 27-jährige Verteidiger wechselt ablösefrei vom FC Liverpool in Spaniens Hauptstadt.
Transfer-Offensive geht weiter
Davor hatte Real neben der Rückkehr von Coach Jose Mourinho die Transfers von zwei weiteren Internationalen publik gemacht.
Der spanische Verteidiger Marc Cucurella von Chelsea und der portugiesische Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City werden in Zukunft ebenfalls für Real auflaufen.
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